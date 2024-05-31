В фонде Клуни пообещали добиваться ареста российских журналистов в Европе

Фонд Клуни будет добиваться ареста российских журналистов в Европе

Фонд Клуни будет добиваться ареста российских журналистов в Европе. Об этом заявила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат в интервью радиостанции «Голос Америки» (внесена Минюстом в реестр иноагентов), ее слова передает РИА Новости.

Нейстат пояснила, что организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела в странах, уголовные кодексы которых предусматривают наказание за пропаганду военных конфликтов. Она предположила, что если прокурор выпишет ордер на арест, то журналистов смогут арестовать в любом европейском государстве и экстрадировать в конкретную страну, которая расследует против них дело.

Представитель фонда Клуни отметила, что пока организация не направляла таких обращений. По словам Нейстат, проект намерен применять такие меры в отношении «наиболее очевидных российских пропагандистов». «Мы просим прокуроров выписывать закрытые ордера на арест, (...) чтобы имена не раскрывались. (...) Мы не хотим, чтобы эти люди знали о таком ордере, — напротив, мы хотим, чтобы они выезжали в другие страны и были там арестованы», — заявила она.