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01:11, 27 мая 2024Интернет и СМИ

В ЕС разъяснили санкции против российских СМИ

Еврокомиссия признала расплывчатость формулировок санкций против российских СМИ

Фото: Johanna Geron / Reuters

Формулировки новых санкций Европейского союза (ЕС) против российских СМИ являются расплывчатыми, что позволяет каждой стране-члену объединения трактовать их по-своему. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Еврокомиссию (ЕК).

Отмечается, что 17 мая ЕС ввел санкции против «Известий», «РИА Новости» и «Российской газеты». В ЕК пояснили, что «область применения этого положения выходит за рамки простого телевещания».

— Под ним следует понимать передачу, распространение или рассылку любого типа контента в самом широком смысле (длинные видеоролики, короткие видеофрагменты, новости, радио и так далее) среди аудитории в ЕС независимо от средств передачи, распространения или рассылки (в том числе онлайн), — объяснил официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано.

Подчеркивается, что журналисты подсанкционных изданий смогут находиться в Евросоюзе и делать свою работу: снимать фото и видео, брать интервью и комментарии и так далее.

При этом из-за расплывчатости формулировок каждая страна может понять ограничения по-своему, подчеркивает издание. В этом случае решение будет зависить от позиции контролирующих органов, отметил член комитета по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам Милан Угрик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских СМИ на 10 лет. В санкционный список попали такие телеканалы, как ТНТ, ОТР, Первый канал, «НТВ-Плюс», «Звезда», и РЕН ТВ. Кроме того санкции были продлены против газеты «Московский Комсомолец» и МИЦ «Известия».

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      Евгений Силаев
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