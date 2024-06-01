Медведев пообещал Джорджу Клуни разговор от заката до рассвета

Медведев: Джорджа Клуни ждет разговор с журналистами «от заката до рассвета»

Американскому актеру Джорджу Клуни не нужно искать российских журналистов, так как его ждет разговор с ними «от заката до рассвета». Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Один посредственный актер по имени Джордж Клуни решил использовать свой фонд для преследования российских журналистов по всему миру. Но эта попытка провалится: наши профессиональные журналисты первыми его найдут (...)/ И они побеседуют с ним "от заката до рассвета"», — написал политик.

Таким образом он сделал отсылку к одноименному фильму режиссера Роберта Родригеса, где Клуни сыграл главную роль.

31 мая директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат рассказала, что фонд Клуни будет добиваться ареста российских журналистов в Европе. Она пояснила, что организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела в странах, уголовный кодекс которых предусматривает наказание за «пропаганду военных конфликтов».