«Безумцы». В России ответили на объявленную Фондом Джорджа Клуни охоту на российских журналистов

Песков назвал безумцами команду фонда Клуни за идею ареста журналистов из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на охоту, объявленную представителями Фонда Джорджа Клуни, на российских журналистов.

Отвечая на вопрос, как в Кремле реагируют на подобную инициативу, он назвал ее авторов безумцами.

Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что идея добиваться ареста российских журналистов является травлей. По ее словам, в Фонде Клуни решили устроить «судебное сафари на российских журналистов». Дипломат призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку происходящему.

Не секрет, что за русофобию на Западе хорошо платят Мария Захарова официальный представитель МИД России

«Оказывается, что защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку», — резюмировала Захарова.

Фонд Клуни приписал российским журналистам «пропаганду военных конфликтов»

Фонд Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice) учредили юристка Амаль Клуни и ее муж, актер Джордж Клуни. Организация утверждает, что она помогает тем, кто пострадал от нарушения прав человека.

31 мая директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат рассказала, что Фонд Клуни будет добиваться ареста российских журналистов в Европе. Она пояснила, что организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела в странах, уголовные кодексы которых предусматривают наказание за «пропаганду военных конфликтов».

По ее словам, фонд будет требовать выдачи ордеров в отношении «наиболее очевидных российских пропагандистов», при этом не раскрывая их имен. «Мы просим прокуроров выписывать закрытые ордера на арест, (...) чтобы имена не раскрывались. (...) Мы не хотим, чтобы эти люди знали о таком ордере, напротив — мы хотим, чтобы они выезжали в другие страны и были там арестованы», — раскрыла Нейстат.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев позднее указал, что члены фонда уверовали в собственную пропаганду, а также готовы репрессировать людей за другое мнение. «При чем тут демократия и свобода печати? Ордеры на арест всем, кто не попадает в западный мейнстрим», — указал он.

Секретарь СЖР Тимур Шафир в комментарии «Ленте.ру» обратил внимание, что на Западе журналистов, которые писали на русском языке или имели контракты с российскими изданиями, стали арестовывать, задерживать и допрашивать, а некоторым грозят серьезные сроки. «Специальной военной операцией воспользовались для того, чтобы окончательно лишить российские СМИ элементарной возможности работать с зарубежной аудиторией и лишить зарубежную аудиторию доступа хоть к какой-то альтернативной информации», — объяснил журналист-международник.