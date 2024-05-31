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18:22, 31 мая 2024Мир

В СЖР ответили на желание фонда Клуни добиться ареста журналистов из России в ЕС

Член СЖР Шафир осудил желание фонда Клуни добиться ареста журналистов из РФ

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Выдавливание российских журналистов и российских СМИ из Западной Европы началось не сегодня, не вчера и даже не позавчера, заявил журналист-международник, секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на сообщение о том, что фонд Клуни будет добиваться ареста российских журналистов в Европе.

«Если отмотать время немного назад, в 2014 год, плюс-минус один год, то мы увидим, что начали оказывать беспрецедентное давление, начали закрывать офисы российских СМИ. Причем не просто под угрозой отзыва лицензии вещания, но и по факту угрозы уголовного преследования за то, что человек работает на российское СМИ. Потом дело стало набирать обороты», — сообщил Шафир.

По словам секретаря СЖР, журналистов, которые писали на русском языке или имели контракты с российскими изданиями, стали арестовывать, задерживать и допрашивать.

Некоторым из них до сих пор светят серьезные сроки в некоторых странах

Тимур Шафирсекретарь Союза журналистов России (СЖР)

«То, что произошло с начала специальной военной операции, объяснять нет смысла. Этой ситуацией воспользовались для того, чтобы окончательно лишить российские СМИ элементарной возможности работать с зарубежной аудиторией и лишить зарубежную аудиторию доступа хоть к какой-то альтернативной информации. В Европе они были фактически зачищены», — рассказал он.

Шафир отметил, что на основании безнаказанных действий Запад перешел к следующему этапу — возможным ордерам на задержания, на аресты российских журналистов.

«Ничего общего ни со свободой слова, ни со свободой распространения информации, ни с правами журналистов их действия не имеют. Они беззаконны и с точки зрения европейского права, и с точки зрения нормативов защиты прав журналистов. Это закономерное развитие того процесса, который начался ни один и ни два дня тому назад», — заключил секретарь СЖР.

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Ранее стало известно, что фонд Клуни будет добиваться ареста российских журналистов в Европе. Директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат пояснила, что организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела в странах, уголовные кодексы которых предусматривают наказание за пропаганду военных конфликтов.

Она предположила, что если прокурор выпишет ордер на арест, то журналистов могут арестовать в любом европейском государстве и экстрадировать в конкретную страну, которая ведет против них расследование.

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