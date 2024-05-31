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18:55, 31 мая 2024Интернет и СМИ

В России ответили на угрозы журналистам со стороны фонда Клуни

Глава СЖР Соловьев назвал неприемлемыми угрозы фонда Клуни журналистам из России

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев ответил на обещание фонда Клуни за справедливость добиваться ареста российских журналистов в Европе. В комментарии агентству ТАСС он назвал угрозы со стороны организации неприемлемыми.

«Угрозы в адрес журналистов, а тем более предполагаемые репрессии в адрес наших коллег абсолютно неприемлемы», — сказал Соловьев. Он добавил, что члены фонда верят в собственную пропаганду, в связи с чем их «можно только пожалеть, но переубедить сейчас вряд ли получится».

Глава СЖР также счел показательной идею организации добиваться закрытых ордеров на арест российских представителей прессы. По его словам, в фонде готовы репрессировать людей за другое мнение. «При чем тут демократия и свобода печати? Ордеры на арест всем, кто не попадает в западный мейнстрим», — подытожил Соловьев.

О том, что Фонд Клуни за справедливость намерен добиваться ареста российских журналистов в Европе, заявила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат. Она пояснила, что организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела в странах, уголовные кодексы которых предусматривают наказание за пропаганду военных конфликтов.

Фонд Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice) учредили юристка Амаль Клуни и ее муж, актер Джордж Клуни. На сайте организации утверждается, что она помогает тем, кто пострадал от нарушения прав человека.

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      Маргарита Щигарева
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