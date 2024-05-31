В России ответили на угрозы журналистам со стороны фонда Клуни

Глава СЖР Соловьев назвал неприемлемыми угрозы фонда Клуни журналистам из России

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев ответил на обещание фонда Клуни за справедливость добиваться ареста российских журналистов в Европе. В комментарии агентству ТАСС он назвал угрозы со стороны организации неприемлемыми.

«Угрозы в адрес журналистов, а тем более предполагаемые репрессии в адрес наших коллег абсолютно неприемлемы», — сказал Соловьев. Он добавил, что члены фонда верят в собственную пропаганду, в связи с чем их «можно только пожалеть, но переубедить сейчас вряд ли получится».

Глава СЖР также счел показательной идею организации добиваться закрытых ордеров на арест российских представителей прессы. По его словам, в фонде готовы репрессировать людей за другое мнение. «При чем тут демократия и свобода печати? Ордеры на арест всем, кто не попадает в западный мейнстрим», — подытожил Соловьев.

О том, что Фонд Клуни за справедливость намерен добиваться ареста российских журналистов в Европе, заявила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат. Она пояснила, что организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела в странах, уголовные кодексы которых предусматривают наказание за пропаганду военных конфликтов.

Фонд Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice) учредили юристка Амаль Клуни и ее муж, актер Джордж Клуни. На сайте организации утверждается, что она помогает тем, кто пострадал от нарушения прав человека.