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23:48, 31 мая 2024Мир

Захарова призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку идее Фонда Клуни

Захарова призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку идее Фонда Клуни об аресте россиян
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Идея Фонда Джорджа Клуни добиваться ареста российских журналистов является травлей по политическим мотивам. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Теперь же оказывается, что защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку», — посетовала дипломат.

По словам Захаровой ни для кого «не секрет, что за русофобию на Западе хорошо платят». В Фонде Клуни решили устроить «судебное сафари на российских журналистов». Кроме того, дипломат призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку происходящему.

Ранее стало известно, что Фонд Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice), учрежденный голливудским актером Джорджем Клуни и его женой, будет добиваться ареста российских журналистов в Европе.

Утверждается, что организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела в странах, уголовные кодексы которых предусматривают наказание за «пропаганду военных конфликтов».

На такую инициативу ответил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что предполагаемые репрессии представителей прессы абсолютно неприемлемы.

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      Марина Совина
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