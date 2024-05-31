Захарова призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку идее Фонда Клуни
Идея Фонда Джорджа Клуни добиваться ареста российских журналистов является травлей по политическим мотивам. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Теперь же оказывается, что защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку», — посетовала дипломат.
По словам Захаровой ни для кого «не секрет, что за русофобию на Западе хорошо платят». В Фонде Клуни решили устроить «судебное сафари на российских журналистов». Кроме того, дипломат призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку происходящему.
Ранее стало известно, что Фонд Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice), учрежденный голливудским актером Джорджем Клуни и его женой, будет добиваться ареста российских журналистов в Европе.
Утверждается, что организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела в странах, уголовные кодексы которых предусматривают наказание за «пропаганду военных конфликтов».
На такую инициативу ответил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что предполагаемые репрессии представителей прессы абсолютно неприемлемы.