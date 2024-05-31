Захарова призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку идее Фонда Клуни об аресте россиян

Идея Фонда Джорджа Клуни добиваться ареста российских журналистов является травлей по политическим мотивам. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Теперь же оказывается, что защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку», — посетовала дипломат.

По словам Захаровой ни для кого «не секрет, что за русофобию на Западе хорошо платят». В Фонде Клуни решили устроить «судебное сафари на российских журналистов». Кроме того, дипломат призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку происходящему.

Ранее стало известно, что Фонд Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice), учрежденный голливудским актером Джорджем Клуни и его женой, будет добиваться ареста российских журналистов в Европе.

Утверждается, что организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела в странах, уголовные кодексы которых предусматривают наказание за «пропаганду военных конфликтов».

На такую инициативу ответил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что предполагаемые репрессии представителей прессы абсолютно неприемлемы.