Фонд Джорджа Клуни объявил охоту на российских журналистов. Их будут преследовать за «пропаганду войны»
Фонд Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice), учрежденный актером Джорджом Клуни и его женой, будет добиваться ареста российских журналистов в Европе. Об объявленной охоте на сотрудников СМИ из России сообщила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат.
Она пояснила, что организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела в странах, уголовные кодексы которых предусматривают наказание за «пропаганду военных конфликтов».
Прокуроры могут выписать ордер на их арест. И если ордер на их арест выписан, то, в принципе, любая европейская страна является членом Европола и это становится ордером на уровне Европола
По ее словам, фонд будет требовать выдачи ордеров в отношении «наиболее очевидных российских пропагандистов», при этом не раскрывая их имен. Нейстат считает, что журналисты не должны знать о существовании ордера, а, наоборот, выезжать в страны Европы, чтобы их там арестовали.
Глава СЖР назвал неприемлемыми угрозы фонда
На обещание фонда Клуни добиваться ареста российских журналистов в Европе ответил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что предполагаемые репрессии представителей прессы абсолютно неприемлемы.
Соловьев добавил, что члены фонда уверовали в собственную пропаганду, а также готовы репрессировать людей за другое мнение. «При чем тут демократия и свобода печати? Ордеры на арест всем, кто не попадает в западный мейнстрим», — обратил внимание глава СЖР.
На российских журналистов в Европе оказывают давление с 2014 года
Как отметил секретарь СЖР Тимур Шафир, на российских журналистов в Западной Европе начали оказывать беспрецедентное давление еще с 2014 года.
Начали закрывать офисы российских СМИ. Причем не просто под угрозой отзыва лицензии вещания, но и по факту угрозы уголовного преследования за то, что человек работает на российское СМИ. Потом дело стало набирать обороты
Кроме того, журналистов, которые писали на русском языке или имели контракты с российскими изданиями, стали арестовывать, задерживать и допрашивать, добавил Шафир. По его мнению, все это делается для того, чтобы лишить зарубежную аудиторию доступа к альтернативной информации.
Ранее ЕС ввел санкции против нескольких российских СМИ
17 мая Европейский союз (ЕС) ввел санкции против «Известий», РИА Новости и «Российской газеты». В Еврокомиссии (ЕК) пояснили, что «область применения этого положения выходит за рамки простого телевещания».
Отмечается, что журналисты подсанкционных изданий смогут находиться в Европе и делать свою работу: снимать фото и видео, брать интервью и комментарии. Однако формулировки новых санкций являются расплывчатыми, что позволяет каждой стране-члену объединения трактовать их «по-своему», подчеркнули в ЕК.