Фонд Джорджа Клуни объявил охоту на российских журналистов. Их будут преследовать за «пропаганду войны»

«Голос Америки»: фонд Клуни просит выдать ордера на арест журналистов из России

Фонд Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice), учрежденный актером Джорджом Клуни и его женой, будет добиваться ареста российских журналистов в Европе. Об объявленной охоте на сотрудников СМИ из России сообщила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат.

Она пояснила, что организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела в странах, уголовные кодексы которых предусматривают наказание за «пропаганду военных конфликтов».

Прокуроры могут выписать ордер на их арест. И если ордер на их арест выписан, то, в принципе, любая европейская страна является членом Европола и это становится ордером на уровне Европола Анна Нейстат директор по юридическим вопросам проекта Docket

По ее словам, фонд будет требовать выдачи ордеров в отношении «наиболее очевидных российских пропагандистов», при этом не раскрывая их имен. Нейстат считает, что журналисты не должны знать о существовании ордера, а, наоборот, выезжать в страны Европы, чтобы их там арестовали.

Глава СЖР назвал неприемлемыми угрозы фонда

На обещание фонда Клуни добиваться ареста российских журналистов в Европе ответил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что предполагаемые репрессии представителей прессы абсолютно неприемлемы.

Фото: Proxima Studio / Shutterstock / Fotodom

Соловьев добавил, что члены фонда уверовали в собственную пропаганду, а также готовы репрессировать людей за другое мнение. «При чем тут демократия и свобода печати? Ордеры на арест всем, кто не попадает в западный мейнстрим», — обратил внимание глава СЖР.

На российских журналистов в Европе оказывают давление с 2014 года

Как отметил секретарь СЖР Тимур Шафир, на российских журналистов в Западной Европе начали оказывать беспрецедентное давление еще с 2014 года.

Начали закрывать офисы российских СМИ. Причем не просто под угрозой отзыва лицензии вещания, но и по факту угрозы уголовного преследования за то, что человек работает на российское СМИ. Потом дело стало набирать обороты Тимур Шафир секретарь Союза журналистов России

Кроме того, журналистов, которые писали на русском языке или имели контракты с российскими изданиями, стали арестовывать, задерживать и допрашивать, добавил Шафир. По его мнению, все это делается для того, чтобы лишить зарубежную аудиторию доступа к альтернативной информации.

Фото: Johanna Geron / Reuters

Ранее ЕС ввел санкции против нескольких российских СМИ

17 мая Европейский союз (ЕС) ввел санкции против «Известий», РИА Новости и «Российской газеты». В Еврокомиссии (ЕК) пояснили, что «область применения этого положения выходит за рамки простого телевещания».

Отмечается, что журналисты подсанкционных изданий смогут находиться в Европе и делать свою работу: снимать фото и видео, брать интервью и комментарии. Однако формулировки новых санкций являются расплывчатыми, что позволяет каждой стране-члену объединения трактовать их «по-своему», подчеркнули в ЕК.