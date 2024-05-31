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21:05, 31 мая 2024Россия

Кремль отреагировал на объявление фондом Клуни охоты на российских журналистов

Песков назвал безумцами представителей фонда Клуни за охоту на журналистов из РФ
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал безумцами представителей фонда Джорджа Клуни за охоту на журналистов из России. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев», — ответил он на вопрос, как в Кремле реагируют на подобную инициативу.

Ранее 31 мая стало известно, что Фонд Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice), учрежденный актером и его женой, будет добиваться ареста российских журналистов в Европе за «пропаганду войны».

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал угрозы фонда абсолютно неприемлемыми. «При чем тут демократия и свобода печати? Ордеры на арест всем, кто не попадает в западный мейнстрим», — поведал глава СЖР.

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      Марина Совина
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