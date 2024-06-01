Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:56, 1 июня 2024Мир

Предсказавший распад СССР историк предрек крах Запада на Украине

Историк Тодд: политика Запада приведет ВСУ к краху
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Политика Запада, проявившая свою промышленную и экономическую несостоятельность, приведет Вооруженные силы Украины (ВСУ) к краху. Об этом заявил французский историк Эммануэль Тодд, передает испанское издание El Mundo.

«Когда началось украинское контрнаступление, все ожидали поражения русских. Теперь ожидается крах украинской армии. Ей не хватает людей и техники. Украина сопротивляется только благодаря помощи Запада. Неожиданностью этой войны стала промышленная, материальная и экономическая несостоятельность Запада», — рассказал исследователь.

Тодд добавил, что происходящее на мировой арене отражает высокомерие Запада. Он предположил, что итогом данной политики станет его провал не только на Украине, но и в других регионах.

Эммануэль Тодд — французский историк, антрополог, исследователь из Национального института демографических исследований (INED) в Париже. Особую популярность он получил как исследователь демографии и того, как она влияет на исторические процессы. В 1976 году в работе «Окончательный провал» он предсказал распад СССР на основе негативных демографических показателей государства.

Ранее Тодд заявил, что Россия не планирует нападать на западные страны. Тодд исключил нападение России на НАТО и подчеркнул, что Москва никогда не собиралась осуществлять такие действия. «Российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве похоронили Анастасию Заворотнюк. На прощание со звездой «Моей прекрасной няни» пришли сотни людей

      На Западе заявили об охоте российских FPV-дронов на ВСУ

      Глава IIHF заявил о недовольстве стран высоким местом России в рейтинге

      КНДР вновь запустила шары с навозом на Южную Корею

      Некоторые ветераны СВО начали получать автомобили с ручным управлением

      На прощании с Анастасией Заворотнюк нарушили многолетнюю традицию монастыря

      Феминистское движение в России обвинили в разрушении института семьи

      Потерпевшими после теракта в «Крокусе» признали более 1700 человек

      Названа лучшая диета для похудения в талии и укрепления костей

      ВС России ударили по пункту разработки заданий для украинских беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше