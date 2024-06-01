Историк Тодд: политика Запада приведет ВСУ к краху

Политика Запада, проявившая свою промышленную и экономическую несостоятельность, приведет Вооруженные силы Украины (ВСУ) к краху. Об этом заявил французский историк Эммануэль Тодд, передает испанское издание El Mundo.

«Когда началось украинское контрнаступление, все ожидали поражения русских. Теперь ожидается крах украинской армии. Ей не хватает людей и техники. Украина сопротивляется только благодаря помощи Запада. Неожиданностью этой войны стала промышленная, материальная и экономическая несостоятельность Запада», — рассказал исследователь.

Тодд добавил, что происходящее на мировой арене отражает высокомерие Запада. Он предположил, что итогом данной политики станет его провал не только на Украине, но и в других регионах.

Эммануэль Тодд — французский историк, антрополог, исследователь из Национального института демографических исследований (INED) в Париже. Особую популярность он получил как исследователь демографии и того, как она влияет на исторические процессы. В 1976 году в работе «Окончательный провал» он предсказал распад СССР на основе негативных демографических показателей государства.

Ранее Тодд заявил, что Россия не планирует нападать на западные страны. Тодд исключил нападение России на НАТО и подчеркнул, что Москва никогда не собиралась осуществлять такие действия. «Российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер», — подчеркнул он.