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05:02, 18 февраля 2024Мир

Во Франции исключили нападение России на Европу

Генерал ВС Франции в отставке Пинатель исключил нападение России на Европу
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Anthony Choren / Unsplash

Генерал ВС Франции в отставке, вице-президент исследовательского центра GEOPRAGMA Жан-Бернар Пинатель исключил нападение России на Европу в интервью Sud Radio. Видеозапись доступна на YouTube.

Он отметил, что заявления о якобы грядущем вторжении Москвы в страны Европы являются дезинформацией со стороны Запада.

По его словам, Россия проводит специальную военную операцию исключительно для защиты собственных исторических земель. Он добавил, что Москва помогает людям, которые с 2014 года подвергаются ежедневным обстрелам Вооруженных сил Украины. «Поэтому русские, с их точки зрения, ведут оборонительные боевые действия», — сказал он.

Ранее французский историк Эммануэль Тодд заявил, что Россия не планирует нападать на западные страны. Тодд исключил нападение России на НАТО и подчеркнул, что Москва никогда не собиралась осуществлять такие действия. «Российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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