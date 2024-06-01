Австралийский теннисист назвал позорным поведение Рублева на «Ролан Гаррос»

Теннисист Кирьос назвал позорным поведение россиянина Рублева на «Ролан Гаррос»

Австралийский теннисист Ник Кирьос на своей странице в социальной сети X прокомментировал поведение россиянина Андрея Рублева в проигранном матче третьего круга «Ролан Гаррос» против итальянца Маттео Арнальди.

Спортсмен назвал позорным поведение россиянина. Он посчитал, что журналисты слишком мягко отреагировали на поступок Рублева, хотя могли бы указать на его ошибки.

Рублев проиграл Арнальди в 31 мая. Представитель Италии одержал победу со счетом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4. Россиянин по ходу матча несколько раз бросал ракетку на корт и в конце второго сета несколько раз ударил ногой по скамейке.

Рублев занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен вылетел с «Ролан Гаррос» в третьем круге второй раз подряд. Его лучшим достижением на турнире является четвертьфинал, в который он выходил дважды: в 2020 и 2022 годах.