Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Новак Джокович
Сегодня
21:15 (Мск)
Лоренцо Музетти
Ролан Гаррос (м)
Нао Хибино
Завтра
12:00 (Мск)
Мирра Андреева
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Томаш Махач
0:0
1-й сет
live
Даниил Медведев
Ролан Гаррос (м)
Акрон
0:0
Перерыв
live
Урал
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Боруссия Д
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Финал
15:02, 1 июня 2024Спорт

Австралийский теннисист назвал позорным поведение Рублева на «Ролан Гаррос»

Теннисист Кирьос назвал позорным поведение россиянина Рублева на «Ролан Гаррос»
Андрей Рублев

Андрей Рублев. Фото: Yves Herman / Reuters

Австралийский теннисист Ник Кирьос на своей странице в социальной сети X прокомментировал поведение россиянина Андрея Рублева в проигранном матче третьего круга «Ролан Гаррос» против итальянца Маттео Арнальди.

Спортсмен назвал позорным поведение россиянина. Он посчитал, что журналисты слишком мягко отреагировали на поступок Рублева, хотя могли бы указать на его ошибки.

Рублев проиграл Арнальди в 31 мая. Представитель Италии одержал победу со счетом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4. Россиянин по ходу матча несколько раз бросал ракетку на корт и в конце второго сета несколько раз ударил ногой по скамейке.

Рублев занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен вылетел с «Ролан Гаррос» в третьем круге второй раз подряд. Его лучшим достижением на турнире является четвертьфинал, в который он выходил дважды: в 2020 и 2022 годах.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве похоронили Анастасию Заворотнюк. На прощание со звездой «Моей прекрасной няни» пришли сотни людей

      На Западе заявили об охоте российских FPV-дронов на ВСУ

      Глава IIHF заявил о недовольстве стран высоким местом России в рейтинге

      КНДР вновь запустила шары с навозом на Южную Корею

      Некоторые ветераны СВО начали получать автомобили с ручным управлением

      На прощании с Анастасией Заворотнюк нарушили многолетнюю традицию монастыря

      Феминистское движение в России обвинили в разрушении института семьи

      Потерпевшими после теракта в «Крокусе» признали более 1700 человек

      Названа лучшая диета для похудения в талии и укрепления костей

      ВС России ударили по пункту разработки заданий для украинских беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше