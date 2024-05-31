Россиянин Рублев вылетел с «Ролан Гаррос»

Россиянин Андрей Рублев вылетел с «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл итальянцу Маттео Арнальди в матче третьего круга «Ролан Гаррос» и вылетел с турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 31 мая, и продлилась три сета. Представитель Италии одержал победу со счетом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 33 минуты.

Рублев занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Арнальди является 35-й ракеткой мира. В четвертом круге «Ролан Гаррос» он встретится с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и Чжан Чжичжэнем из Китая.

Рублев вылетел с «Ролан Гаррос» в третьем круге во второй раз подряд. Его лучшим достижением на турнире является четвертьфинал, в который он выходил дважды: в 2020 и 2022 годах.