Раскрыта неожиданная роль Орбана в евроинтеграции Украины

Политолог Татьяна Романова: Орбан озвучивал позицию и других стран ЕС по Украине

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на самом деле озвучивал позицию и других стран Европейского союза (ЕС) по переговорам о евроинтеграции Украины. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор политических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Татьяна Романова.

По словам политолога, взгляд Венгрии на эту проблему фактически не отличался от подходов других стран, поэтому венгерские власти не были реальным препятствием для переговоров.

«Виктор Орбан просто говорил вслух то, что остальные предпочитали не озвучивать: он был удобен тем, что на него можно было списать нежелание других стран начинать переговоры с Украиной», — объяснила эксперт.

При этом трудности во вступлении Украины в ЕС могут возникнуть даже на самом последнем этапе. В частности, договор о вступлении страны в Евросоюз должны ратифицировать все члены объединения. А ратификация в свою очередь проходит в соответствии с национальными процедурами — через парламент или референдумы, а их результаты могут оказаться самыми непредсказуемыми, добавила политолог.

Ранее Татьяна Романова сравнила переговоры Украины и ЕС с дилеммой заключенных. При этом, по ее словам, европейские власти опасаются издержек ускорения переговорного процесса, а украинское руководство настаивает на нем.