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05:30, 26 июня 2026Авто

Ушедший из России автоконцерн нанял 360-килограммового актера для теста машины

Кадьяк по кличке Таг из сериала «Йеллоустоун» протестировал безопасность Ford F-150
Марина Аверкина

Компания Ford решила проверить надежность пикапа F-150 Platinum нестандартным способом. Для испытаний пригласили кадьяка по кличке Таг — бурого медведя весом около 360 килограммов, известного по съемкам в сериале «Йеллоустоун». Перед зверем поставили задачу атаковать автомобиль, чтобы выяснить, насколько эффективно работает обновленный пакет безопасности, пишет Carscoops.

Таг активно трепал машину, оставлял царапины на кузове, выбил стекло, сумел разобраться с дверной ручкой и даже открыл салон. Главный вывод, озвученный представителями производителя после тестирования: медведь отработал успешно, а грузовик выдержал суровое испытание.

Сам по себе комплекс защиты включает ряд полезных функций. Система предупреждает владельца о попытках проникновения внутрь, незапертых дверях, сбоях оборудования и непредвиденных перемещениях транспортного средства. Владельцы получают возможность удалtнно смотреть видео с камер в реальном времени, сохранять записи в облачном хранилище, дистанционно блокировать запуск двигателя с помощью функции Start Inhibit и оперативно связываться с центром поддержки для решения проблем.

Эксперты издания подчеркнули, что зрелищное представление с медведем далеко от реальных повседневных угроз. Современные преступники редко крушат стекла кувалдой. Чаще используются релейные атаки, усилители сигнала, скопированные ключи, уязвимости CAN-шины и другие цифровые инструменты. Поэтому демонстрация с живым хищником подтверждает лишь устойчивость к физическому взлому, но не раскрывает всех возможностей системы против реальных угонщиков.

Ранее стало известно, что в США зафиксировали резкий рост числа краж каталитических нейтрализаторов. За прошлый год по всей стране автомобили лишились более 137 тысяч катализаторов.

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