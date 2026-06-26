Назван признак быстрого распространения рака груди

Врач Близнюк: Покраснение молочной железы и изменение ее цвета — признак рака груди

Покраснение и жжение молочной железы, а также изменение ее цвета вплоть до фиолетового или пурпурного оттенка могут говорить о быстром развитии воспалительного типа рака груди, предупредила преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, врач акушер-гинеколог Елена Близнюк. В разговоре с «Лентой.ру» она обратила внимание, что эта форма заболевания прогрессирует стремительно и особенно опасна.

«Это говорит о быстром развитии воспалительного типа рака, который быстро прогрессирует и довольно опасен. При этом может быть и такое, что из-за блокировки оттока лимфы грудь отекает и уплотнение не прощупывается», — пояснила врач.

По ее словам, всем женщинам желательно раз в месяц проводить самопроверку молочных желез. Основной признак, на который следует обратить внимание, — уплотнение в ткани. Образования с неровными краями, твердой консистенцией и неподвижностью, не меняющие размеров в течение менструального цикла, могут свидетельствовать о злокачественном новообразовании, указала врач. Раковые образования, уточнила она, обычно имеют плотность, сравнимую с косточкой лимона, и неподвижны.

Близнюк перечислила и другие тревожные симптомы: втянутые соски, шелушение и покраснение, кровяные выделения, вмятины и ямки на коже, которые видны при поднятых руках. Кожа может становиться похожей на апельсиновую корку, если опухоль расположена близко под ней. Также следует обращать внимание на увеличение лимфоузлов подмышками, над ключицей и под ключицей, появление язв и ранок с неприятным запахом и выделениями, а также выпирающие вены на груди — они говорят о закупорке сосудов, на которые давит опухоль, заявила специалист.

«Внезапная боль и покалывания, изменение размера или формы молочной железы без привязки к менструальному циклу также являются поводом для немедленного обращения к врачу», — заключила врач.

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