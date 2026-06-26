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05:30, 26 июня 2026Путешествия

Россиянин описал самый безопасный город Мексики словами «здесь очень любят выпить»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Путешествующий по Мексике российский тревел-блогер Александр побывал в городе Мериде, который считается самым безопасным в Латинской Америке, и описал его словами «здесь очень любят выпить». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор материала отметил, что в Мериде действительно «чувствуется атмосфера спокойствия»: на окнах заметно меньше решеток, чем в других муниципалитетах страны, а также меньше волнений по поводу собственной безопасности. Местные жители считают, что так сложилось из-за многочисленных картелей в штате Юкатан, представители которых живут в Мериде и не хотят проблем у себя дома.

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При этом жители города ежедневно употребляют большое количество алкоголя. «Местные искренне не понимают, почему иностранцы удивляются такому количеству пива. Несколько раз я слышал одно и то же объяснение: "Так жарко же!". Действительно, когда на улице под сорок градусов, а влажность такая, что футболка становится мокрой через пять минут, холодное пиво здесь воспринимается не только как алкоголь, но и как способ освежиться», — подчеркнул турист.

Однако, несмотря на любовь мексиканцев к спиртному, Александр заметил, что на улицах Мериды гораздо меньше агрессивных и пьяных людей, чем в других странах. «Такое ощущение, что для многих мексиканцев алкоголь — это часть общения, а не способ уйти в глубокое забвение на несколько дней», — добавил блогер.

Ранее Александр отметил, что вся Мексика «сидит за решеткой». Автор публикации подчеркнул, что у всех мексиканских домов есть ограждения во дворах и окнах.

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