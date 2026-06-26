Изгнание демонов закончилось смертью девушки

В Бразилии экзорцист-самозванец попытался изгнать демонов из своей подруги и во время ритуала нанес ей смертельные травмы. Об этом сообщает Daily Star.

Преступление произошло в квартире в городе Серра. 26-летний Брайан Фернандо Хименес Соуза проводил обряд над 29-летней Марсели де Оливейра Готтардо, с которой был знаком около месяца. Соседи вызвали полицию, услышав душераздирающие крики.

Прибывшие правоохранители нашли Готтардо без признаков жизни — с многочисленными следами удушения на теле, травмами лица, кровотечением из ушей и синяками. Вскрытие позже показало, что ее погубила внутричерепная гематома и черепно-мозговая травма от сильных ударов тупым предметом.

По версии следствия, в тот день Соуза и Готтардо вместе употребляли наркотики, после чего Соуза решил, что подруга одержима демонами. Он начал наносить ей удары, пытаясь таким образом изгнать нечистую силу.

Самопровозглашенный экзорцист был задержан на месте преступления. Он уже признался в расправе и был заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Бразилии группа экзорцистов попыталась изгнать бесов из женщины, привязав ее к кресту и избив. В результате пожилая бразильянка не вынесла пыток, спасти ее не смогли.