Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 26 июня 2026Из жизни

Изгнание демонов закончилось смертью девушки

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Copyright Lawrey / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии экзорцист-самозванец попытался изгнать демонов из своей подруги и во время ритуала нанес ей смертельные травмы. Об этом сообщает Daily Star.

Преступление произошло в квартире в городе Серра. 26-летний Брайан Фернандо Хименес Соуза проводил обряд над 29-летней Марсели де Оливейра Готтардо, с которой был знаком около месяца. Соседи вызвали полицию, услышав душераздирающие крики.

Прибывшие правоохранители нашли Готтардо без признаков жизни — с многочисленными следами удушения на теле, травмами лица, кровотечением из ушей и синяками. Вскрытие позже показало, что ее погубила внутричерепная гематома и черепно-мозговая травма от сильных ударов тупым предметом.

Материалы по теме:
«Худший кошмар женщины» Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
«Худший кошмар женщины»Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
2 февраля 2023
«Страшный упырь» Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
«Страшный упырь»Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
30 января 2023

По версии следствия, в тот день Соуза и Готтардо вместе употребляли наркотики, после чего Соуза решил, что подруга одержима демонами. Он начал наносить ей удары, пытаясь таким образом изгнать нечистую силу.

Самопровозглашенный экзорцист был задержан на месте преступления. Он уже признался в расправе и был заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Бразилии группа экзорцистов попыталась изгнать бесов из женщины, привязав ее к кресту и избив. В результате пожилая бразильянка не вынесла пыток, спасти ее не смогли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв Совбеза ООН

    АвтоВАЗ предложит россиянам новую доступную версию универсала Lada Iskra

    Deepal анонсировал появление в России нового эффектного кроссовера

    Назван признак быстрого распространения рака груди

    Ушедший из России автоконцерн нанял 360-килограммового актера для теста машины

    Россиянин описал самый безопасный город Мексики словами «здесь очень любят выпить»

    В МВД предупредили о мошеннической схеме с талонами на бензин

    В ЕС призвали ввести санкции против участников ПМЭФ

    Раскрыта неожиданная роль Орбана в евроинтеграции Украины

    Изгнание демонов закончилось смертью девушки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok