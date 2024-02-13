Женщину пытали на кресте ради избавления от бесов

В Бразилии экзорцисты истязали женщину на кресте ради избавления от бесов

В Бразилии арестовали группу экзорцистов, которые пытались изгнать злых духов при помощи пыток. Об этом сообщает NB Noticias.

Двоих братьев, их отца и сопровождавшую их женщину задержали, когда они везли тело 57-летней Зильды Корреа Битекур в больницу. Мужчины называли себя pais de santos («отцы святых») и предлагали сеансы экзорцизма тем, кто считал, что их близкие одержимы бесами.

По словам сына Битекур, экзорцисты обещали излечить его мать, привязав ее к кресту на 20 минут. В ночь на 10 февраля они отвезли женщину на кладбище в городе Формигейру. Там, по свидетельствам очевидцев, ее стали истязать ради избавления от бесов.

Экзорцисты били Битенкур ногами по голове, хлестали палками и давали пощечины. Затем они привязали женщину к кресту на манер распятия. Из-за серьезных травм у нее остановилось сердце.

После ареста экзорцисты заявили, что в ходе «очистительного ритуала» пытались «выбить» из женщины двух бесов, которые якобы мучили ее на протяжении последних 20 лет.

Медики не смогли помочь женщине. Полиция ведет расследование. Первое судебное заседание в связи с происшествием состоится 14 февраля.

Ранее в Индии арестовали 52-летнего оккультиста, который объявил, что 18-летняя девушка одержима злыми духами, а потом изнасиловал ее. На лечение девушку привез ее отец.