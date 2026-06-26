Депутат ЕП Мулярчик призвал ввести санкции против участников ПМЭФ из Германии

Европейский союз (ЕС) должен ввести санкции против участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из стран объединения, в частности, Германии. С таким призывом выступил депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Аркадиуш Мулярчик в соответствующем депутатском запросе, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Мулярчик упомянул в своем запросе следующих участников ПМЭФ-2026 из ФРГ:

владелец газеты Berliner Zeitung Хольгер Фридрих;

основатель группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр (при этом предприниматель постоянно проживает в России — прим. «Ленты.ру» );

); дирижер и пианист Юстус Франц;

представители Российско-Германской внешнеторговой палаты, включая ее председателя правления Маттиаса Шеппа;

руководитель Globus Holding Томас Брух;

журналист, биограф президента России Владимира Путина Хуберт Зайпель.

Политик также упомянул слова Шеппа о цели форума по поддержанию «экономического моста» и защите немецких активов в России на сумму более 100 миллиардов евро, посчитав их несоответствующими духу антироссийских санкций ЕС. Он также отметил, что порядка 1,6 тысячи немецких компаний продолжают работать в России, а их годовой оборот составляет порядка 20 миллиардов евро.

«Готова ли Европейская комиссия предложить индивидуальные санкции против вышеупомянутых лиц и дополнительные ограничения в отношении компаний, активно участвующих в российских экономических форумах, если их участие будет подтверждено?» — задался вопросом депутат ЕП.

Ранее посетивший ПМЭФ депутат бундестага (парламента) ФРГ от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре допустил в комментарии «Ленте.ру» кампанию преследования в свой адрес после возвращения в страну. Политик назвал «совершенно немыслимым» отказ от сотрудничества между Германией и Россией.