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05:00, 26 июня 2026МирЭксклюзив

В ЕС призвали ввести санкции против участников ПМЭФ

Депутат ЕП Мулярчик призвал ввести санкции против участников ПМЭФ из Германии
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
Юстус Франц

Юстус Франц. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Европейский союз (ЕС) должен ввести санкции против участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из стран объединения, в частности, Германии. С таким призывом выступил депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Аркадиуш Мулярчик в соответствующем депутатском запросе, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Мулярчик упомянул в своем запросе следующих участников ПМЭФ-2026 из ФРГ:

  • владелец газеты Berliner Zeitung Хольгер Фридрих;
  • основатель группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр (при этом предприниматель постоянно проживает в России — прим. «Ленты.ру»);
  • дирижер и пианист Юстус Франц;
  • представители Российско-Германской внешнеторговой палаты, включая ее председателя правления Маттиаса Шеппа;
  • руководитель Globus Holding Томас Брух;
  • журналист, биограф президента России Владимира Путина Хуберт Зайпель.

Политик также упомянул слова Шеппа о цели форума по поддержанию «экономического моста» и защите немецких активов в России на сумму более 100 миллиардов евро, посчитав их несоответствующими духу антироссийских санкций ЕС. Он также отметил, что порядка 1,6 тысячи немецких компаний продолжают работать в России, а их годовой оборот составляет порядка 20 миллиардов евро.

«Готова ли Европейская комиссия предложить индивидуальные санкции против вышеупомянутых лиц и дополнительные ограничения в отношении компаний, активно участвующих в российских экономических форумах, если их участие будет подтверждено?» — задался вопросом депутат ЕП.

Ранее посетивший ПМЭФ депутат бундестага (парламента) ФРГ от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре допустил в комментарии «Ленте.ру» кампанию преследования в свой адрес после возвращения в страну. Политик назвал «совершенно немыслимым» отказ от сотрудничества между Германией и Россией.

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