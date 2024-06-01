Потерпевшими после теракта в «Крокусе» признали более 1700 человек

ТАСС: СК РФ признал более 1700 человек потерпевшими после теракта в «Крокусе»

Следственный комитет (СК) РФ признал потерпевшими после теракта в «Крокус Сити Холле» более 1,7 тысячи человек. Об этом сообщаетТАСС.

В постановлении об аресте обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» говорится, что СК провел 20 обысков, 65 осмотров мест происшествия. Также ведомство назначило проведение более 650 судебных экспертиз.

В документе уточняется, что в качестве потерпевших допросили и признали пострадавшими более 1,7 тысячи человек. При этом 800 человек допросили как свидетелей.

Также СК направил в компетентные органы трех иностранных государств восемь запросов о правовой помощи. «Каких-либо данных, свидетельствующих о неэффективной организации расследования, в представленных суду материалах не содержится и стороной защиты в судебном заседании не представлено», — отметили в постановлении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все причастные к теракту в концертном зале не уйдут от возмездия. Также глава государства назвал международный терроризм одной из самых серьезных угроз.