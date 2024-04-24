«Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия». Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

Президент РФ Путин призвал к справедливому возмездию для нападавших на «Крокус»

Президент России Владимир Путин в среду, 24 апреля, во время видеообращения к участникам 12-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что никто из нападавших на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье не должен избежать наказания. По его словам, спецслужбы все еще выясняют детали преступления и продолжают устанавливать причастных к нему.

Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления, выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия Владимир Путин президент России

Путин назвал международный терроризм одной из самых серьезных угроз

В ходе обращения глава государства указал, что международный терроризм является одной из самых серьезных угроз современности. Он отметил, что цель террористов, за которыми могут стоять спецслужбы некоторых стран, — подрыв конституционных основ и дестабилизация обстановки внутри суверенных государств.

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Кроме того, среди целей террористов Путин назвал разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды. «При этом методы преступников становятся все более изощренными и варварскими», — добавил президент, подчеркнув, что это показал «кровавый теракт, который произошел 22 марта в Подмосковье».

Теракт в «Крокус Сити Холле» назвали четко спланированным

В этот же день директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован международной пособнической сетью. Он напомнил, что исполнителей заранее обеспечили автомобилем, оружием и путями отхода из РФ. Чиханчин считает, что действия преступников четко координировались кураторами. «Мы столкнулись с тщательно спланированным и подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть», — сказал он.

Востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов, в свою очередь, также указал, что террористическая активность запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ/ИГИЛ, запрещена в РФ) связана с действиями третьих стран. По его мнению, завершить цепочку насилия, связанную с группировкой, поможет лишь полное ее уничтожение.

О риске похожего на атаку в «Крокусе» теракта сообщили в США

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй сообщил о риске похожего на атаку в «Крокусе» теракта на территории США. По его словам, вероятность возможной атаки начала расти с момента начала военной операции Израиля против Палестины. На данный момент риск все еще высок, особенно со стороны одиночных и небольших групп экстремистов.

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На сегодняшний день США и Европа полностью отрицают причастность Украины к теракту в Подмосковье, однако в России украинский след в этом преступлении называют очевидным. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов. Аналогичной точки зрения придерживается и официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Следствие идет. Наши правоохранительные органы, руководство соответствующих структур заявили о том, что следы ведут, к сожалению, на Украину», — указала она.

22 марта группа вооруженных террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Преступники открыли огонь по мирным гражданам, пришедшим на концерт группы «Пикник», после чего подожгли здание. По официальным данным МЧС России, в результате теракта пострадали 695 человек, 144 спасти не удалось. Президент России Владимир Путин призывал провести тщательное деполитизированное расследование по факту произошедшего.