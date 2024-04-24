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11:27, 24 апреля 2024Мир

Путин заявил о причастности спецслужб к терактам по всему миру

Путин: за терактами по всему миру стоят не только радикалы, но и спецслужбы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ответственность за террористические акты по всему миру несут не только радикалы, но и спецслужбы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Цель совершаемых в разных регионах мира терактов, за которыми стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран, — это подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды», — заявил президент.

По словам Путина, методы террористов становятся все более жестокими. Он отметил, что это «еще раз показал кровавый теракт, который произошел 22 марта в Подмосковье», упомянув атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл».

Ранее президент заявил, что никто из преступников, причастных к организации и исполнению теракта в «Крокусе», не должен уйти от справедливого возмездия.

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      Елизавета Мытарева
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