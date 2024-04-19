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04:34, 19 апреля 2024Силовые структуры

«Их ждет кара». Генпрокурор России заявил, что украинский след в теракте в «Крокусе» очевиден уже сейчас

Генпрокурор РФ Краснов заявил, что след Украины в теракте в «Крокусе» очевиден
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Globallookpress.com

Генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с министром народной власти Венесуэлы по внутренним делам, юстиции и миру Ремихио Себальосом Ичасо заявил, что украинский след в теракте в «Крокус Сити Холле» очевиден.

Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след

Игорь Красновгенпрокурор России

По словам генпрокурора, теракт в «Крокусе» стал возможет из-за двойных стандартов в борьбе с преступностью. Он подчеркнул, что следствие предпринимает все возможное для выяснения организаторов, спонсоров и инициаторов этого преступления.

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Патрушев сообщил о подтвержденной связи теракта с украинскими националистами

16 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что следствие подтвердило связь исполнителей теракта с Украиной.

Подтверждена и процессуально закрепляется связь исполнителей теракта с украинскими националистами. Исполнители, пособники, организаторы этого чудовищного кровавого теракта, иные аффилированные лица, где бы они ни прятались и как бы ни пытались запутать следы преступления, понесут заслуженное наказание

Николай Патрушевсекретарь Совета безопасности России

Политик назвал события в «Крокусе» ярким примером «бесчеловечности и лютой ненависти» к России.

На украинский след также указали в МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге 18 апреля, что следствие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» идет, а найденные следы ведут на Украину.

Наши правоохранительные органы, руководство соответствующих структур заявили о том, что следы ведут, к сожалению, на Украину. Почему я говорю к сожалению? Потому что это требует большей глубинной работы

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Дипломат указала, что заявления США о причастности к теракту террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, признана террористической организацией в России и запрещена) начали лишь уводить от реальных событий.

Захарова также напомнила, что президент России Владимир Путин призывал провести тщательное деполитизированное расследование по факту произошедшего. Она также указала на необходимость дождаться официальной информации от следствия.

Постпред России при ООН Василий Небензя 12 апреля сказал, что нет никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в теракт.

До этого в Службе внешней разведки России заявили, что администрация президента США Джо Байдена формирует искаженную картину теракта в «Крокусе», пытаясь снять вину с Украины.

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Эксперт оценил влияние теракта на отношение Запада к Украине

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik допустил, что подтверждение связи террористов с Украиной изменит отношение Запада к государству.

Для простых европейцев, жителей тех стран, чьи элиты заразили их русофобией, любой террористический акт будет оставаться злом. Поэтому, даже поддерживая Украину, они будут уже испытывать меньше симпатии к тому режиму, который там находится, и к тем методам, которые он использует, а в перспективе, может быть, вообще откажутся от этой поддержки. Или, по крайней мере, поменяют свое мнение

Богдан Безпалькочлен Совета по межнациональным отношениям при Президенте России

Эксперт отметил, что некоторые представители западных стран открыто называют теракты правом Украины на самооборону, однако население может, например, начать голосовать или выражать в опросах мнение против передачи вооружений Киеву.

22 марта группа вооруженных террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Преступники открыли огонь по мирным гражданам, а также подожгли здание. По официальным данным МЧС России, жертвами теракта стали 144 человека, пострадали 695.

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      Марина Совина
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