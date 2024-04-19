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15:44, 19 апреля 2024Мир

Главы МИД стран G7 заявили о непричастности Украины к теракту в «Крокусе»

Главы МИД стран G7 заявили о непричастности Украины к теракту в «Крокусе»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) заявили о непричастности Украины к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом говорится в заявлении по итогам трехдневной встречи глав внешнеполитических ведомств стран объединения на острове Капри.

«Мы решительно отвергаем необоснованные попытки российских властей обвинить Украину в трагическом теракте под Москвой 22 марта» — говорится в документе.

Страны G7 также договорились усилить санкционное давление на Россию и ее партнеров. Кроме того, страны объединения обвинили Китай, Иран, Белоруссию и Северную Корею в сотрудничестве с Россией. В частности, они раскритиковали Пекин за развитие экономического сотрудничества с Москвой и осуществление денежных переводов.

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      Семен Александров
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