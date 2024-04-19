Главы МИД стран G7 договорились усилить санкционное давление на Россию

Главы МИД G7 договорились усилить санкционное давление на Россию и ее партнеров

Главы МИД стран-участников «Большой семерки» (G7) договорились усилить санкционное давление на Россию и ее партнеров. Текст документа опубликован на сайте председательства Италии в клубе.

«Мы по-прежнему привержены полному осуществлению и обеспечению соблюдения наших санкций в отношении России и принятию новых мер по мере необходимости. Мы продолжим противодействовать в тесном сотрудничестве с третьими странами любым попыткам уклониться и обойти наши санкции и экспортные ограничения», — отмечается в заявлении G7.

Кроме того, страны клуба обвинили Китай, Иран, Белоруссию и Северную Корею в сотрудничестве с Россией. В частности, они раскритиковали Пекин за развитие экономического сотрудничества с Москвой и осуществление денежных переводов.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» приветствуют выдвинутые Европейским союзом (ЕС) предложения направить доходы от замороженных активов «в пользу Украины». Они также одобрили введенные Великобританией и США санкции против оборота российских недрагоценных металлов на биржах.