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03:35, 24 апреля 2024Мир

В ФБР заявили о риске похожего на атаку в «Крокусе» теракта в США

Директор ФБР Рэй заявил о риске похожего на атаку в «Крокусе» теракта в США
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Кристофер Рэй

Кристофер Рэй. Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй заявил о риске похожего на атаку в подмосковном «Крокус Сити Холле» теракта в США. Об этом сообщает NBC.

Рэй подчеркнул, что вероятность террористической атаки в Соединенных Штатах с момента начала военной операции Израиля против Палестины неуклонно росла. По его словам, на сегодняшний день риск остается высоким, особенно со стороны одиночных и небольших групп экстремистов.

Глава ФБР также добавил, что в течение последнего десятилетия вероятность атаки крупных террористических организаций в общественных местах расценивалась властями США как «крайне незначительная».

22 марта группа вооруженных террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Преступники открыли огонь по мирным гражданам, а также подожгли здание. По официальным данным МЧС России, в результате теракта пострадали 695 человек, 144 из которых спасти не удалось.

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      Марина Совина
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