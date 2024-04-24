Силовые структуры
В Росфинмониторинге раскрыли подробности о теракте в «Крокусе»
В Росфинмониторинге заявили, что теракт в «Крокусе» был тщательно спланированСюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» был тщательно спланирован международной пособнической сетью. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, сообщает ТАСС.
Чиханчин напомнил, что исполнителей теракта обеспечили автомобилем, оружием и путями отхода. По его словам, все их действия четко координировались кураторами.
Ранее востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов заявил, что террористическая активность «Исламского государства» (ИГ/ИГИЛ запрещенная в России организации) связана с действиями третьих стран.