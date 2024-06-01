«Может привести к тяжелым глобальным последствиям». В Британии заявили, что Путин послал жесткий сигнал Западу

Daily Express: Путин предупредил Запад, чем закончится эскалация на Украине

Президент России Владимир Путин послал жесткий сигнал Западу о последствиях эскалации конфликта на Украине, пишет британское издание Daily Express.

«Путин сделал жесткое предупреждение Западу в связи с эскалацией конфликта на Украине, подчеркнув, что это может привести к тяжелым глобальным последствиям», — говорится в публикации.

В Британии обратили внимание на заявления Путина о НАТО и Украине

Daily Express уточняет, что заявления Путина о НАТО и конфликте на Украине прозвучали на пресс-конференции в Ташкенте. «Малые страны должны осознавать, с чем они играют, — приводит издание слова российского лидера. — Это фактор, который им следует иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории».

Фото: Thomas Peter / Reuters

Отмечается, что Путин заговорил об этом после слов президента Франции Эммануэля Макрона об участии французских войск в российско-украинском конфликте.

Заявление Путина прокомментировали в Германии

Ранее, в мае, немецкий генерал в отставке Клаус Виттман назвал блефом предупреждение Путина о том, что маленькие и густонаселенные страны Запада должны быть осторожнее. «Эти угрозы не должны нас впечатлять, когда он [Путин] сейчас говорит о небольших густонаселенных странах НАТО. Это действительно было бы полным абсурдом, если бы он не достиг своих целей на Украине (...), а начал бы войну со странами НАТО», — подчеркнул отставной генерал.

По его словам, ядерные угрозы России — пустые, поскольку тогда Москва потеряет поддержку Пекина.

Путин высказался о призывах стран НАТО разрешить Украине удары по России в конце мая

28 мая президент России заявил, что представители стран Североатлантического альянса должны отдавать отчет, с чем они играют.

Это серьезные вещи, и мы самым внимательным образом наблюдаем за этим Владимир Путин президент России

По словам лидера РФ, страны НАТО, прежде чем говорить об ударах вглубь российский территории, должны помнить, что члены альянса, как правило, государства с небольшой территорией и очень плотным населением.

Более десяти стран НАТО разрешили Украине наносить удары по российской территории

В мае генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. Генсек подчеркнул, что стратегию необходимо изменить сейчас, когда идут военные действия в Харьковской области, недалеко от границы.

Пришло время союзникам [по альянсу] подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, переданного Украине

Йенс Столтенберг генсек НАТО

Позже он отметил, что Украина уже может наносить по России удары дальнобойным оружием Запада, так как ряд стран изначально не выступал против подобных мер.

По последним данным, более десяти стран разрешили Украине бить своим оружием по территории РФ. Украинская армия получила от западных партнеров танки Abrams, Leopard 2 и Challenger 2, боевые машины пехоты Marder и M2 Bradley, зенитную самоходную установку Gepard, зенитные ракетные комплексы IRIS-T и Patriot, буксируемую гаубицу M777, самонаводящиеся ракеты Brimstone, самоходную артиллерийскую установку PzH 2000, реактивную систему залпового огня HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и тактические ракеты ATACMS.