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11:19, 1 июня 2024Россия

Путин предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

Путин послал жесткое предупреждение Западу о последствиях эскалации на Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин послал жесткое предупреждение Западу о последствиях эскалации на Украине. Об этом сообщает издание Daily Express.

По материалам издания, это заявление президент России сделал во время пресс-конференции в Ташкенте. Путин подчеркнул, что это может привести к тяжелым глобальным последствиям. Также президент сказал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву атаковать по всей территории России.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал призыв Генсека НАТО бить по России западным оружием.

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      Анна Габай
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