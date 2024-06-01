Путин предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

Путин послал жесткое предупреждение Западу о последствиях эскалации на Украине

Президент России Владимир Путин послал жесткое предупреждение Западу о последствиях эскалации на Украине. Об этом сообщает издание Daily Express.

По материалам издания, это заявление президент России сделал во время пресс-конференции в Ташкенте. Путин подчеркнул, что это может привести к тяжелым глобальным последствиям. Также президент сказал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву атаковать по всей территории России.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал призыв Генсека НАТО бить по России западным оружием.