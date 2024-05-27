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16:10, 27 мая 2024Мир

Песков прокомментировал призыв генсека НАТО бить по России западным оружием

Песков: НАТО вовлечена в украинский конфликт и впадает в военный экстаз

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

НАТО напрямую вовлечена в украинский конфликт, поэтому Россия и продолжает специальную военную операцию. Об этом в интервью «Известиям» сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«НАТО вовлечена в этот конфликт, напрямую вовлечена в конфликт», — сказал он, комментируя призыв генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга разрешить Украине бить дальнобойным западным оружием по России.

«НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывает с военной риторикой, впадает в "военный экстаз"», — подчеркнул Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас в конфликт на Украине вовлечены не только иностранные наемники, но и кадровые британские и французские офицеры НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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