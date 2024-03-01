Лавров сообщил об офицерах НАТО на Украине

Лавров: на Украине присутствуют кадровые британские и французские офицеры НАТО

На данный момент в конфликт на Украине вовлечены не только иностранные наемники, но и кадровые британские и французские офицеры НАТО. Об этом на дипломатическом форуме в турецкой Анталье заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Американцы до госпереворота [на Украине в 2014 году] сотнями сидели в министерствах так же как они сейчас имеют якобы своих наемников, а на самом деле там есть кадровые офицеры: есть там англичане, французы. Нам это хорошо известно», — сообщил министр.

Ранее высокопоставленный европейский военный чиновник заявил британской газете Financial Times, что на Украине уже присутствуют западные формирования специального назначения, о которых не сообщается официально. Таким образом собеседник издания прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину. По мнению европейского чиновника, заявление Макрона было направлено на «создание неопределенности» и попытку сдерживания в отношениях с Россией.