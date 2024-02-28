На Украине уже есть иностранные военные. В Европе заявили, что это спецназовцы

Financial Times: спецназ Запада неофициально присутствует на Украине

На Украине уже находятся западные формирования специального назначения, о которых не сообщается официально. Об этом в интервью британской деловой газете Financial Times (FT) на условиях анонимности рассказал высокопоставленный европейский военный чиновник.

Все знают, что на Украине есть западные спецназовцы — они просто не признали это официально Высокопоставленный представитель европейского оборонного ведомства

Таким образом собеседник издания прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину. По мнению европейского чиновника, заявление Макрона было направлено на «создание неопределенности» и попытку сдерживания в отношениях с Россией.

Макрон заявил, что войска стран Евросоюза могут отправиться на Украину

Президент Франции на встрече европейских лидеров в Париже в понедельник, 26 февраля, в том числе обсуждал вариант отправки западных войск на Украину. Признав, что на саммите не был достигнут консенсус «о вводе наземных войск официальным и декларированным образом», Макрон отметил, что «ничего исключать нельзя». «Мы сделаем все, чтобы Россия не выиграла эту войну. Все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь нашей цели», — заявил он.

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Между тем, указывает FT, по словам французских официальных лиц, Макрон не предлагал массово отправлять западные войска на линию фронта, однако фактически снял табу на участие в конфликте. Как объяснил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, западные войска потенциально могут быть задействованы для выполнения ограниченных задач, таких как разминирование, обслуживание и ремонт систем вооружения или помощь в охране границ.

Это не отправка войск для ведения войны против России. Сказать, что мы ничего не исключаем — это не слабость и не эскалация Себастьян Лекорню Глава Минобороны Франции

В США и Европе отреагировали на слова Макрона об отправке войск в Украину

На Западе не поддержали инициативу по отправке иностранных военных на Украину. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон исключает отправку американских войск для боевых действий на Украине в ответ на слова Макрона. Так он ответил на вопрос о возможности направления на Украину не военных, а инструкторов.

Президент ясно дал понять, что США не будут отправлять войска для боевых действий на Украине, генеральный секретарь НАТО исключил любые войска НАТО для боевых действий на Украине Мэттью Миллер Глава пресс-службы Госдепа США

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что члены ЕС и Североатлантического альянса согласились, что «на украинской земле не будет никаких сухопутных войск, никаких солдат, посылаемых туда из европейских государств или стран НАТО». Его слова поддержали коллеги в Швеции, Польше, Нидерландах, Италии, Испании, Венгрии и Чехии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, подтвердил, что у блока нет планов по отправке своих войск на Украине.

В зоне СВО замечали иностранных наемников, соучастником конфликта на Украине в том числе называли Париж

С момента начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года в СМИ периодически появляется информация о присутствии в зоне боевых действий иностранных наемников. The Washington Post сообщал, что, несмотря на заявления западных лидеров, известно, что страны НАТО, включая США, Великобританию и Францию, направили на Украину свои специальные силы и военных советников еще в начале СВО. По данным газеты, Международный легион Украины составляют около 20 тысяч иностранцев более чем 50 национальностей.

В его состав входит разношерстный состав идеологически стойких, седых воинов и наемников по найму. Некоторые из них прославились в социальных сетях своими страстными репортажами из зоны боевых действий The Washington Post

Между тем участником конфликта на Украине в том числе считают Францию. Так, в январе французского посла Пьера Леви вызвали в МИД России. Это произошло после удара российских войск по базе наемников в Харькове и было связано с нахождением на данной базе французов. Тогда в результате удара были уничтожены более 60 человек, еще свыше 20 госпитализированы.

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Между тем в МИД Франции опровергли присутствие своих наемников на Украине и где-либо еще. Заявления Москвы Париж назвал «еще одной неуклюжей российской манипуляцией».

По мнению бывшего капитана военной разведки Пьера Пласа, участие французских наемников в боевых действиях делает Париж соучастником конфликта на Украине. «Это делается без согласия народа, когда нас втягивают в конфликт, в котором мы совершенно не хотим принимать участия», — отметил он. При этом, подчеркнул он, многие из отправляющихся в зону СВО французских наемников имеют экстремистское прошлое.