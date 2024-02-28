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11:37, 28 февраля 2024Мир

На Украине уже есть иностранные военные. В Европе заявили, что это спецназовцы

Financial Times: спецназ Запада неофициально присутствует на Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

На Украине уже находятся западные формирования специального назначения, о которых не сообщается официально. Об этом в интервью британской деловой газете Financial Times (FT) на условиях анонимности рассказал высокопоставленный европейский военный чиновник.

Все знают, что на Украине есть западные спецназовцы — они просто не признали это официально

Высокопоставленный представитель европейского оборонного ведомства

Таким образом собеседник издания прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину. По мнению европейского чиновника, заявление Макрона было направлено на «создание неопределенности» и попытку сдерживания в отношениях с Россией.

Макрон заявил, что войска стран Евросоюза могут отправиться на Украину

Президент Франции на встрече европейских лидеров в Париже в понедельник, 26 февраля, в том числе обсуждал вариант отправки западных войск на Украину. Признав, что на саммите не был достигнут консенсус «о вводе наземных войск официальным и декларированным образом», Макрон отметил, что «ничего исключать нельзя». «Мы сделаем все, чтобы Россия не выиграла эту войну. Все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь нашей цели», — заявил он.

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters

Между тем, указывает FT, по словам французских официальных лиц, Макрон не предлагал массово отправлять западные войска на линию фронта, однако фактически снял табу на участие в конфликте. Как объяснил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, западные войска потенциально могут быть задействованы для выполнения ограниченных задач, таких как разминирование, обслуживание и ремонт систем вооружения или помощь в охране границ.

Это не отправка войск для ведения войны против России. Сказать, что мы ничего не исключаем — это не слабость и не эскалация

Себастьян Лекорню Глава Минобороны Франции

В США и Европе отреагировали на слова Макрона об отправке войск в Украину

На Западе не поддержали инициативу по отправке иностранных военных на Украину. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон исключает отправку американских войск для боевых действий на Украине в ответ на слова Макрона. Так он ответил на вопрос о возможности направления на Украину не военных, а инструкторов.

Президент ясно дал понять, что США не будут отправлять войска для боевых действий на Украине, генеральный секретарь НАТО исключил любые войска НАТО для боевых действий на Украине

Мэттью МиллерГлава пресс-службы Госдепа США

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что члены ЕС и Североатлантического альянса согласились, что «на украинской земле не будет никаких сухопутных войск, никаких солдат, посылаемых туда из европейских государств или стран НАТО». Его слова поддержали коллеги в Швеции, Польше, Нидерландах, Италии, Испании, Венгрии и Чехии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, подтвердил, что у блока нет планов по отправке своих войск на Украине.

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В зоне СВО замечали иностранных наемников, соучастником конфликта на Украине в том числе называли Париж

С момента начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года в СМИ периодически появляется информация о присутствии в зоне боевых действий иностранных наемников. The Washington Post сообщал, что, несмотря на заявления западных лидеров, известно, что страны НАТО, включая США, Великобританию и Францию, направили на Украину свои специальные силы и военных советников еще в начале СВО. По данным газеты, Международный легион Украины составляют около 20 тысяч иностранцев более чем 50 национальностей.

В его состав входит разношерстный состав идеологически стойких, седых воинов и наемников по найму. Некоторые из них прославились в социальных сетях своими страстными репортажами из зоны боевых действий

The Washington Post

Между тем участником конфликта на Украине в том числе считают Францию. Так, в январе французского посла Пьера Леви вызвали в МИД России. Это произошло после удара российских войск по базе наемников в Харькове и было связано с нахождением на данной базе французов. Тогда в результате удара были уничтожены более 60 человек, еще свыше 20 госпитализированы.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Между тем в МИД Франции опровергли присутствие своих наемников на Украине и где-либо еще. Заявления Москвы Париж назвал «еще одной неуклюжей российской манипуляцией».

По мнению бывшего капитана военной разведки Пьера Пласа, участие французских наемников в боевых действиях делает Париж соучастником конфликта на Украине. «Это делается без согласия народа, когда нас втягивают в конфликт, в котором мы совершенно не хотим принимать участия», — отметил он. При этом, подчеркнул он, многие из отправляющихся в зону СВО французских наемников имеют экстремистское прошлое.

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      Варвара Кошечкина
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