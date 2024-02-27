В Госдепе исключили отправку военных и инструкторов на Украину

Госдеп исключил отправку боевых частей и военных инструкторов на Украину

США не направляют на Украину ни боевые части, ни инструкторов, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос журналистов о том, может ли Вашингтон, не отправляя военных на Украину, направить туда интрукторов. Как указал Миллер, в США не делают в этом случае различия между боевыми частями и инструкторами для обучения вооруженных сил.

«Здесь нет каких-либо нюансов, которые я бы пытался донести. Мы не направляем военных на Украину», — исключил он отправку специалистов в Киев. По его словам, президент США Джо Байден четко дал это понять.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США не будут отправлять своих военных на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что войска стран ЕС могут отправиться на Украину.

