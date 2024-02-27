Глава Минобороны Франции объяснил слова Макрона об отправке военных на Украину

Глава МО Франции Лекорню объяснил слова Макрона об отправке военных на Украину

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в интервью CNN объяснил слова президента страны Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину.

По его словам, на конференции в Париже европейские лидеры обсуждали различные возможности для усиления поддержки Киева, в том числе обучение украинских военных и расширение помощи в разминировании.

«Это не отправка войск для ведения войны против России. Сказать, что мы ничего не исключаем — это не слабость и не эскалация», — подчеркнул министр.

По его словам, консенсуса в вопросе поддержки Киева среди европейских лидеров достигнуто не было.

На прошедшей 26 февраля в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что войска стран Евросоюза могут отправиться на Украину.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что отправка западных войск на Украину приведет к неизбежному прямому столкновению России и НАТО.