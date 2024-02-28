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10:49, 28 февраля 2024Мир

В США заявили о присутствии иностранных солдат на Украине

WP: несмотря на заявления западных лидеров, солдаты стран НАТО воюют на Украине

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Несмотря на заявления западных лидеров, известно, что страны НАТО, включая США, Великобританию и Францию, направили на Украину свои специальные силы и военных советников еще в начале российской спецоперации. Об этом сообщает The Washington Post.

Как утверждает обозреватель издания Ишаан Тарур, на Украине уже воюет множество иностранных солдат. С начала конфликта в ВСУ вступили тысячи военных из западных и постсоветских стран.

Международный легион Украины составляют около 20 тысяч иностранцев более чем 50 национальностей. «Появившийся международный легион был развернут на линии фронта и в некоторых из самых тяжелых сражений войны. В его состав входит разношерстный состав идеологически стойких, седых воинов и наемников по найму. Некоторые из них прославились в социальных сетях своими страстными репортажами из зоны боевых действий», — заявил он.

Уточняется, что по меньшей мере 50 американских граждан, большинство из которых — бывшие ветераны вооруженных сил США, не выжили на Украине.

Ранее европейский высокопоставленный военный чиновник также подтвердил, что западный спецназ уже присутствует на Украине. По его словам, об этом известно давно, просто не заявляли официально.

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      Виктория Кондратьева
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