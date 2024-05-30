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13:46, 30 мая 2024Мир

В Германии высказались о предупреждении Путина о густонаселенных странах НАТО

Генерал Виттман: Путин блефует, говоря о маленьких густонаселенных странах НАТО

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Предупреждения президента России Владимира Путина о том, чтобы маленькие и густонаселенные страны НАТО должны быть осторожнее, является блефом. Об этом заявил немецкий генерал в отставке Клаус Виттман, сообщает Die Welt.

«Эти угрозы не должны нас впечатлять, и когда он [Путин] сейчас говорит о небольших густонаселенных странах НАТО. Это действительно было бы полным абсурдом, если бы он не достиг своих целей на Украине (...), а начал бы войну со странами НАТО», — подчеркнул отставной генерал.

По словам Виттмана, ядерные угрозы России — пустые, поскольку в таком случае Москва потеряет поддержку Пекина.

28 мая Путин высказался о призывах стран Североатлантического альянса разрешить Украине наносить удары по России. Он порекомендовал представителям маленьких европейских стран «отдавать себе отчет, с чем они играют».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев уже может наносить удары по военным объектам на территории России дальнобойным оружием Запада. По его словам, ряд стран альянса изначально не выступали против подобных мер.

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      Виктория Кондратьева
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