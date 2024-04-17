Россиянин устроил заплыв по затопленному Дубаю

Россиянин устроил заплыв по затопленной улице Дубая

Российский чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному Дубаю. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На видео видно, как мужчина плывет по улице, радуясь теплой воде. В этот момент на заднем фоне местные жители пытаются пересечь улицу.

В ночь на 16 апреля на Дубай обрушились мощные дожди. Менее чем за сутки в крупнейшем городе страны выпало свыше 120 миллиметров осадков — в пустынном климате такой объем осадков выпадает в среднем за год. Популярный у россиян курорт затопило ливневыми водами.