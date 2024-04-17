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00:52, 17 апреля 2024Экономика

Россиянин устроил заплыв по затопленному Дубаю

Россиянин устроил заплыв по затопленной улице Дубая

Российский чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев устроил заплыв по затопленному Дубаю. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На видео видно, как мужчина плывет по улице, радуясь теплой воде. В этот момент на заднем фоне местные жители пытаются пересечь улицу.

В ночь на 16 апреля на Дубай обрушились мощные дожди. Менее чем за сутки в крупнейшем городе страны выпало свыше 120 миллиметров осадков — в пустынном климате такой объем осадков выпадает в среднем за год. Популярный у россиян курорт затопило ливневыми водами.

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      Марина Совина
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