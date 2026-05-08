Врач раскрыл одно связанное со здоровьем преимущество у любителей кофе

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Эпидемиолог Тим Спектор раскрыл одно преимущество, связанное со здоровьем, которое имеется у любителей кофе. Его слова передает издание El Confidencial.

Спектор утверждает, что у людей, которые регулярно пьют кофе, более богатый кишечный микробиом, то есть они имеют больше полезных бактерий. При этом от здоровья кишечника зависит метаболизм, работа иммунной системы и самочувствие в целом, подчеркнул врач.

Правда, как добавил доктор, это преимущество не означает, что кофе можно употреблять без ограничений. По его мнению, секрет кроется именно в умеренности. Особенно это касается людей, у которых имеются хронические заболевания или повышенная чувствительность к кофеину, отметил Спектор.

Ранее диетолог Антон Поляков рассказал, как правильно пить кофе. Он заявил, что нормой этого напитка в сутки является одна-две чашки.

