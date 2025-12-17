Россиянку расчленили и сбросили в реку

В Волгограде жителя заподозрили в убийстве и расчленении жены, возбуждено дело

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в жестокой расправе над женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 14 декабря между супругами произошел конфликт, во время которого мужчина выстрелил жене в голову. Ранение оказалось смертельным. После этого мужчина расчленил тело жены и выбросил останки в Волгу и на пустырь.

Спустя два дня супруг обратился в полицию с заявлением об исчезновении жены. По его словам, она ушла из дома и не вернулась.

Позже мужчина признал вину в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

