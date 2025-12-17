Ученик с ножом напал на инструктора автошколы в Москве

В Москве ученик с ножом напал на 41-летнего инструктора автошколы. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, потерпевший находится в реанимации. У него открытые раны живота и грудной клетки.

Накануне вечером напавший обвинил инструктора в своей неудаче на экзамене в ГАИ. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого ученик достал нож и нанес два удара. После этого он скрылся.

В тот же вечер мужчину задержали.

