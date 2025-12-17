Реклама

12:06, 17 декабря 2025

Ученик с ножом напал на инструктора автошколы в Москве

В Москве ученик с ножом напал на 41-летнего инструктора автошколы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве ученик с ножом напал на 41-летнего инструктора автошколы. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, потерпевший находится в реанимации. У него открытые раны живота и грудной клетки.

Накануне вечером напавший обвинил инструктора в своей неудаче на экзамене в ГАИ. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого ученик достал нож и нанес два удара. После этого он скрылся.

В тот же вечер мужчину задержали.

Ранее сообщалось, что суд в Москве дал мужчине два года колонии за стрельбу по людям на самокатах.

