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15:03, 28 апреля 2025Россия

Стало известно о смерти четырехмесячного младенца в российской больнице

Shot сообщил о смерти четырехмесячного младенца в больнице Краснодара
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Краснодаре врачи не смогли спасти госпитализированного четырехмесячного младенца. О смерти ребенка сообщил Shot в Telegram.

По информации издания, у грудного россиянина несколько дней не спадала температура, но родители подумали, что так его организм реагирует на прорезывание зубов. К врачам семья обратилась только через три дня, когда состояние младенца резко ухудшилось. Скорая помощь доставила пациента в больницу, однако он не выжил.

Как пишет канал, предварительно, причиной смерти младенца стал менингит.

Ранее в городе Ак-Довураке Республики Тыва родители обвинили врачей в смерти их новорожденного сына. Как утверждает мать ребенка, в ходе родов врачи положили на ее живот скрученную пеленку и начали давить локтями, что напоминало запрещенный в России прием Кристеллера. В свою очередь, отец мальчика тайком снял на видео сотрудников роддома, пытавшихся реанимировать младенца.

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