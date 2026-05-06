Россиянка обвинила врачей в смерти ребенка во время родов

Жительница ХМАО обвинила акушера-гинеколога в смерти ребенка во время родов

Жительница Нефтеюганска обвинила врачей в смерти ребенка во время родов. Как утверждает женщина, ей были противопоказаны естественные роды, специалисты сделали кесарево сечение слишком поздно. Ее слова приводит KP.RU.

«Я умоляла сделать мне кесарево, но дежурная лишь грубо ответила: "Ничего себе! С каким настроем ты сюда пришла. Сама будешь рожать!"» — поделилась жительница Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Ольга Жигалова.

По словам женщины, когда она стала терять много крови, двое врачей резко начали давить ей на живот. Специалисты пытались сделать Ольге вакуум-экстракцию, но это не помогло. Женщина увидела на лице врачей панику, после чего ее быстро повезли в операционную.

Я начала задыхаться, кричала, чтобы мне дали сделать глубокий вдох, а мне отвечали: «Ты что сюда отдыхать пришла?!» Ольга пострадавшая

В результате ребенок застрял в родовых путях и не выжил. Экспертиза установила вину врачей, но уголовное дело не возбудили. Вторая экспертиза установила, что причиной смерти стала гипоксия, которая возникла из-за ошибок врачей.

Ольга узнала, что ждет ребенка в 2023 году, это была ее первая беременность. На втором триместре ей сообщили, что из-за сахарного диабета плод может набрать вес. Перед родами она узнала, что вес ребенка соответствует норме и она может родить сама.

В феврале 2026 года врачу акушеру-гинекологу, которая была на дежурстве во время схваток Ольги, предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Пострадавшая обратилась к главе Следственного Комитета России Александру Бастрыкину с просьбой ускорить направление дела в суд.

Ранее похожая история произошла во Владимире — там семья обвинила больницу «Красного Креста» в потере двойни. До этого в Чите женщина вскрыла гроб с новорожденной дочерью и ужаснулась, увидев состояние тела ребенка. Выяснилось, что из-за ошибок врачей ребенок во время родов «пытался выйти и головой бился внутри, сломав себе теменную кость».