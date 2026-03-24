Россиянка ослушалась патологоанатома, вскрыла гроб новорожденной дочери дома и ужаснулась

Россиянка вскрыла гроб новорожденной дочери и обвинила в ее смерти врачей

В Чите Валерия Дорохина ослушалась патологоанатома, вскрыла гроб с новорожденной дочерью и ужаснулась, увидев состояние тела ребенка. Об этом сообщает журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» со ссылкой на юриста организации «Юраптеки» Анастасию Коптееву.

За год до беременности она выпала из окна второго этажа, в результате чего получила переломы и дистопию почки. Забеременела она в конце 2024 года. На 34-й неделе беременности Валерию положили в больницу с почечной коликой. Там ей установили стент и выписали через неделю.

12 августа 2025 года у девушки отошли воды, после чего она сама приехала в Забайкальскую краевую клиническую больницу. Роженица пожаловалась врачам на сильную боль и просила провести кесарево сечение, но акушер-гинеколог Елизавета Ликина завила, что Валерия будет рожать естественным путем.

В родильном зале боль у Валерии усилилась, она начала громко кричать. Ликина в ответ просила ее заткнуть рот, так как, по ее словам, она «достала кричать»

Врачи заметили уменьшение частоты сердечных сокращений, что говорило о том, что ребенок плохо переносит схватки. Позднее выяснилось, что у младенца было обвитие пуповиной, однако врачи якобы не заметили этого при поступлении пациентки в роддом.

После того как частота сердечных ритмов у ребенка стала критической, врачи решили делать кесарево сечение. Роженице объяснили, что «ребенку там плохо». Уже после рождения, вспоминает Валерия, девочка не заплакала.

После того как девушка пришла в себя, она узнала, что ее дочь находится в реанимации. Анестезиолог, по ее словам, сидел и держался за голову, а Ликина стояла у раковины и плакала. Заведующая отделением Дарья Матросова через несколько часов сообщила, что новорожденная в тяжелом состоянии. По ее словам, ребенок во время родов «пытался выйти и головой бился внутри, сломав себе теменную кость»

На следующий день ее состояние ухудшилось, девочке пришлось делать переливание крови. Однако через 36 часов после рождения она умерла.

Патологоанатом посоветовала не открывать гроб, но похороны было решено перенести из-за позднего времени. Уже дома семья вскрыла гроб и обнаружили на умершей девочке кровавые подтеки и синяки, а также содранную кожу.

Врачи утверждали, что ребенок скончался из-за того, что Валерия курила во время беременности, однако сама девушка отрицает это. По данным вскрытия, причиной смерти стали перелом черепа, обширное кровоизлияние в мозг и повреждение мозговой ткани, которые ребенок получил во время родов. Россиянка утверждает, что медики больницы пытались уладить ситуацию деньгами, однако семья отказалась. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело.

Ранее «Ленте.ру» стало известно, что семье погибшего участника специальной военной операции Артема Лемешева вместо его останков прислали тело другого мужчины.