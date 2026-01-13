Родители погибших в роддоме №1 Новокузнецка младенцев готовятся к похоронам

Родители и родственники младенцев, умерших в роддоме больницы №1 имени Курбатова в Новокузнецке, рассказали подробности о происходившем в стенах медучреждения в прошедшие каникулы, а также в предыдущие годы. Как оказалось, большие проблемы с родами и отношением к рожавшим сохранялись там на протяжении долгого времени.

На данный момент известно о девяти новорожденных, скончавшихся в одном роддоме с начала текущего года.

Родителей не пускали в отделение из-за карантина

Сестра одной из матерей, чей ребенок умер в роддоме, сообщила, что та попала в учреждение 2 декабря и позднее родила недоношенную девочку, которую направили в отделение интенсивной терапии. С ее слов, родителям сообщили о некоей инфекции, младенца подключили к аппарату, назначили антибиотики.

Сначала родителям говорили, что с ребенком все в порядке, но 11 января заявили, что девочка умерла. Ей поставили диагноз — диссеминированная внутрисосудистая коагуляция и внутриутробная инфекция.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Отец другого погибшего младенца рассказал, что утром после родов с ним связались медработники и заявили, что с малышом и женой все в порядке. Но уже вечером он узнал о смерти своего ребенка. При этом персонал больницы отказался отвечать на вопросы о причине смерти. А когда он приехал забирать тело малыша, сотрудники роддома удивились, зачем он приехал в новогодние праздники.

Сестра еще одной пациентки сообщила, что у той также начались преждевременные роды (при этом никаких патологий у женщины ранее не наблюдалось). В инкубаторе младенца выходили с 900 граммов при рождении до 1200 граммов, а мать выписали со словами «нечего вам тут отлеживаться», как утверждает сестра. Сначала родителей пускали к девочке, однако в последний раз сказали, что в отделении карантин.

О смерти ребенка им сообщили перед Новым годом, назвав причиной внутриутробную инфекцию. В больнице врач к ним так и не спустился под предлогом карантина, а за ребенком сказали приезжать в морг после вскрытия.

Рожавшая в роддоме женщина заявила, что ее ребенка спасла уборщица

Рожавшие ранее женщины рассказали, что в роддоме был серьезный дефицит сотрудников, в том числе медсестер. Из-за этого при родах их часто замещали санитарки, которые официально не могут этого делать из-за недостаточной квалификации и отсутствия нужного образования. В самом же роддоме заявляют, что нехватки кадров у них не было.

Женщина, чьи роды прошли в этом роддоме осенью 2024 года, рассказала, что грубость к пациентам и крики со стороны персонала были нормой. «Акушерки твердят девушкам, что они не умеют рожать. Меня не предупредили о кесаревом. Пока доставали дочку, сломали ей ключицу. Причем об этом мне сообщили только через три дня», — вспомнила она.

Девочку ей долго не показывали, и принесли только после беспокойств родительницы. Та сутки не могла ее накормить: у ребенка постоянно лилась жидкость изо рта и из носа. На все вопросы персонал грубил и отвечал, что это «просто слюни».

В итоге ей помогла пожилая уборщица, увидевшая состояние девочки и признав, что оно ненормальное. «Уборщица пошла и привела ту самую медсестру и подняла тревогу. Недовольная сотрудница унесла дочку и принесла через некоторое время со словами: «Я сделала все, что могла, забирайте». Как выяснилось потом, во время родов малышка наглоталась околоплодных вод и мекония. Получается, квалификация уборщиц в родах выше, чем у персонала этой больницы», — добавила женщина, сообщив, что сейчас с ее ребенком все хорошо.

«Врачам максимально безразлично состояние пациентов и их малышей, очень жаль, что в больницах работают настолько бессердечные люди», — отзывалась о роддоме еще одна пациентка.

А рожавшая в этом же месте в 2018 году девушка сообщила, что у нее загноился шов после кесарева сечения. «Это обнаружили случайно во время осмотра, когда из шва пошел гной и запах», — вспомнила она. Россиянка пожаловалась, что ей никто ничего не объяснял, а персонал хамил и грубил по любому поводу. Сейчас ребенок и мать полностью здоровы.

Основным диагнозом умерших названа недоношенность с тяжелыми патологиями

Стали известны диагнозы всех девяти младенцев, умерших в акушерском стационаре в новогодние праздники. Так, основным диагнозом оказалась недоношенность с тяжелыми патологиями, которые могли развиться в утробе матери. Самый младший ребенок родился на пятом месяце беременности, еще один — на шестом, пятеро — на восьмом и девятом. Сроки рождения двух других детей не приводятся.

У четверых новорожденных обнаружилась врожденная пневмония. Кроме того, у одного из мальчиков выявили синдром полиорганной недостаточности, нарушивший работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы, отеки, асфиксию и другие нарушения. Также многочисленные осложнения, включая синдром верхней полой вены и паховую грыжу, обнаружили у младенца, появившегося на свет семимесячным.

Полный список известных диагнозов, дат рождения и смерти малышей опубликовал РЕН ТВ.

Источником инфекции могла быть санитарка с ОРВИ

Одна из санитарок акушерского стационара болела ОРВИ. Как выяснил Shot, женщина заразилась инфекцией перед длинными январскими выходными, но несмотря на плохое самочувствие, вышла работать. Журналисты предположили, что именно это могло привести к смерти девяти детей.

В свою очередь, анализы медперсонала роддома сданы в три лаборатории, но пока ничего еще не выявлено.

Врач клинической лабораторной диагностики Любовь Станкевич подтвердила, что заболеваемость респираторными инфекциями среди медперсонала может стать причиной тяжелых исходов у младенцев, особенно в роддомах, где с детьми контактирует широкий круг людей.

Иммунная защита младенцев крайне уязвима, даже легкие ОРВИ потенциально могут оказаться смертельны для новорожденных, предупредила она в разговоре с «Лентой.ру». «ОРВИ, которые взрослые и подросшие дети часто переносят легко или даже незаметно, для младенцев могут быть фатально опасны. Речь идет не только о тяжелых инфекциях, но и о самой банальной, на первый взгляд, простуде, — сказала врач. — Причина в особенностях иммунной системы младенцев — они почти не имеют собственного иммунитета и в первые месяцы жизни опираются только на антитела, полученные от матери. Они нестабильны и не всегда обеспечивают защиту».

Реакция властей на трагедию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала произошедшее трагедией для государства, «которое прилагает все возможные усилия для поддержки рождаемости, возводит в ранг высшей ценности материнство, отцовство, жизнь и здоровье каждого ребенка». «Из трагедии должны быть сделаны все необходимые выводы. Выводы на федеральном уровне. Она никогда не должна повториться», — добавила спикер.

Уполномоченный по правам человека в России Мария Львова-Белова сообщила о направлении запросов в Минздрав Кемеровской области и органы прокуратуры. «Выясняем информацию о состоянии здоровья рожениц, а также новорожденных, которые сейчас получают медицинскую помощь», — отметила Львова-Белова.

Глава Кемеровской области Илья Середюк поставил задачу проверить все кузбасские родильные дома и перинатальные центры «на готовность к самым сложным случаям». Случившееся в новокузнецком роддоме никогда не должно повториться, подчеркнул губернатор.

Кроме того, в Новокузнецк направлены специалисты Роспотребнадзора, которые займутся эпидемиологическим расследованием и лабораторным исследованием в роддоме.