В Кемеровской области произошла массовая гибель младенцев. В новогодние праздники в стационаре городской больницы Новокузнецка не смогли спасти жизнь по меньшей мере девятерым новорожденным.
Если сначала источник ТАСС утверждал, что не выжили шесть младенцев, то позднее появились данные еще о трех детях. Всего к этому моменту, как отмечается, врачи не смогли спасти девятерых. Все они погибли в течение новогодних праздников.
Mash привел данные по хронологии. По сообщениям издания, один факт летального исхода был зафиксирован в течение первой недели 2026 года. 8 января медики констатировали еще три смерти, позднее уже умерли остальные младенцы.
Сейчас, как отмечает Baza, четверо живых младенцев находятся под наблюдением врачей. SHOT дополнил, что они находятся в отделении интенсивной терапии.
Названа причина массовой смерти младенцев в российском роддоме
Как стало известно, роддом был закрыт на Новый год и не принимал новых рожениц из-за вспышки респираторной инфекции. Именно она могла стать возможной причиной массовой гибели детей. Baza также отметила, что в некоторые дни жертвами инфекции становились несколько детей одновременно.
На странице больницы во «ВКонтакте» сообщается, что сейчас госпитализация в роддом приостановлена «в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в стационаре». Помимо этого, в учреждении введен карантин. В Минздраве, помимо этого, сообщили, что все скончавшиеся дети были с внутриутробной инфекцией.
Также есть данные о том, что больница была закрыта на карантин из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди медперсонала. SHOT вдобавок пояснил, что вместо медсестер в роддоме в новогодние праздники часто работали санитарки. При этом сейчас в больнице заявили, что дефицита кадров в стационаре нет. «О дате открытия стационара сообщим позже», — указали представители учреждения.
В стационаре уже организована проверка на фоне уголовного дела
В свою очередь, министр здравоохранения региона Андрей Тарасов подтвердил данные о произошедшем. По его словам, в данный момент идет разбирательство.
Уже в том числе проводится проверка совместно со специалистами Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Также следователи начали собственное расследование.
В региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России сначала указали, что начата доследственная проверка по статье 293 («Халатность») УК РФ. Там заверили, что проводятся мероприятия для установления причин и обстоятельств произошедшего. По итогам проверки должна быть высказана правовая оценка деятельности должностных лиц медицинского учреждения, заявили в следственном управлении СК России.
Позднее стало известно уже об уголовном деле — по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 293 («Халатность») УК РФ. Илья Середюк, глава Кемеровской области, также отстранил главврача Первой городской клинической больницы Виталия Хераскова.
Россиянки не раз жаловались на этот роддом
Baza сообщает, что еще до трагедии с девятью младенцами местные жительницы жаловались на этот стационар при горбольнице. В особенности на антисанитарию и некомпетентное отношение персонала к роженицам.
В частности, появилась история о том, что одному новорожденному врачи оторвали руку. Все это произошло во время родов. Тогда же ребенка без конечности отдали матери. Медики отрицали все обвинения и заявляли, что не виновны — якобы они сделали все в соответствии с протоколом оказания помощи пациентке с осложнениями.
Также некоторые женщины заявили о травмах на телах новорожденных. Как утверждают местные жительницы, условия содержания ужасны, а на родах риски почти всегда велики.
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов также высказался об инциденте в Новокузнецке. Он назвал огромной трагедией произошедшую там массовую смерть новорожденных. В заключение Леонов призвал к расследованию.