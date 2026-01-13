«Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?

СК возбудил дело по факту массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

В Кемеровской области произошла массовая гибель младенцев. В новогодние праздники в стационаре городской больницы Новокузнецка не смогли спасти жизнь по меньшей мере девятерым новорожденным.

Если сначала источник ТАСС утверждал, что не выжили шесть младенцев, то позднее появились данные еще о трех детях. Всего к этому моменту, как отмечается, врачи не смогли спасти девятерых. Все они погибли в течение новогодних праздников.

Mash привел данные по хронологии. По сообщениям издания, один факт летального исхода был зафиксирован в течение первой недели 2026 года. 8 января медики констатировали еще три смерти, позднее уже умерли остальные младенцы.

Сейчас, как отмечает Baza, четверо живых младенцев находятся под наблюдением врачей. SHOT дополнил, что они находятся в отделении интенсивной терапии.

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Названа причина массовой смерти младенцев в российском роддоме

Как стало известно, роддом был закрыт на Новый год и не принимал новых рожениц из-за вспышки респираторной инфекции. Именно она могла стать возможной причиной массовой гибели детей. Baza также отметила, что в некоторые дни жертвами инфекции становились несколько детей одновременно.

На странице больницы во «ВКонтакте» сообщается, что сейчас госпитализация в роддом приостановлена «в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в стационаре». Помимо этого, в учреждении введен карантин. В Минздраве, помимо этого, сообщили, что все скончавшиеся дети были с внутриутробной инфекцией.

Также есть данные о том, что больница была закрыта на карантин из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди медперсонала. SHOT вдобавок пояснил, что вместо медсестер в роддоме в новогодние праздники часто работали санитарки. При этом сейчас в больнице заявили, что дефицита кадров в стационаре нет. «О дате открытия стационара сообщим позже», — указали представители учреждения.

В стационаре уже организована проверка на фоне уголовного дела

В свою очередь, министр здравоохранения региона Андрей Тарасов подтвердил данные о произошедшем. По его словам, в данный момент идет разбирательство.

Уже в том числе проводится проверка совместно со специалистами Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Также следователи начали собственное расследование.

В региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России сначала указали, что начата доследственная проверка по статье 293 («Халатность») УК РФ. Там заверили, что проводятся мероприятия для установления причин и обстоятельств произошедшего. По итогам проверки должна быть высказана правовая оценка деятельности должностных лиц медицинского учреждения, заявили в следственном управлении СК России.

Позднее стало известно уже об уголовном деле — по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 293 («Халатность») УК РФ. Илья Середюк, глава Кемеровской области, также отстранил главврача Первой городской клинической больницы Виталия Хераскова.

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Россиянки не раз жаловались на этот роддом

Baza сообщает, что еще до трагедии с девятью младенцами местные жительницы жаловались на этот стационар при горбольнице. В особенности на антисанитарию и некомпетентное отношение персонала к роженицам.

В частности, появилась история о том, что одному новорожденному врачи оторвали руку. Все это произошло во время родов. Тогда же ребенка без конечности отдали матери. Медики отрицали все обвинения и заявляли, что не виновны — якобы они сделали все в соответствии с протоколом оказания помощи пациентке с осложнениями.

Также некоторые женщины заявили о травмах на телах новорожденных. Как утверждают местные жительницы, условия содержания ужасны, а на родах риски почти всегда велики.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов также высказался об инциденте в Новокузнецке. Он назвал огромной трагедией произошедшую там массовую смерть новорожденных. В заключение Леонов призвал к расследованию.