10:06, 13 января 2026Силовые структуры

По факту массовой смерти младенцев в российском роддоме организована проверка

В Кузбассе следователи проводят проверку по факту массовой смерти младенцев
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Кузбассе следователи проводят проверку по факту массовой смерти младенцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Доследственная проверка проводится по статье 293 («Халатность») УК РФ.

Следователи проводят проверку информации о случаях гибели новорожденных в Новокузнецком роддоме №1, а также о возможных нарушениях в организации медицинской помощи.

Проводятся проверочные мероприятия для установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка деятельности должностных лиц медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что стало известно о массовой смерти младенцев в российском роддоме.

