Стало известно о массовой смерти младенцев в российском роддоме

Массовая смерть младенцев могла произойти в роддоме в Новокузнецке в Кемеровской области. Об этом стало известно из сообщения ТАСС.

Ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, агентство утверждает, что за новогодние праздники в акушерском стационаре, возможно, не выжили сразу шесть новорожденных. Число смертей может быть и больше.

Шесть младенцев, возможно больше, погибли в роддоме за последние две недели, причина смерти устанавливается анонимный источник ТАСС

Комментариев Минздрава региона или правоохранительных органов не приводится.

Отмечается, что медучреждение было закрыто на прием рожениц из-за вспышки респираторной инфекции.

