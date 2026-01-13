Стало известно о массовой смерти младенцев в российском роддоме

Массовая смерть младенцев могла произойти в роддоме в Новокузнецке в Кемеровской области. Об этом стало известно из сообщения ТАСС.
Ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, агентство утверждает, что за новогодние праздники в акушерском стационаре, возможно, не выжили сразу шесть новорожденных. Число смертей может быть и больше.
Шесть младенцев, возможно больше, погибли в роддоме за последние две недели, причина смерти устанавливается
Комментариев Минздрава региона или правоохранительных органов не приводится.
Отмечается, что медучреждение было закрыто на прием рожениц из-за вспышки респираторной инфекции.
Ранее россиянка заявила о смерти ребенка после многочасового ожидания в больнице.