Профессор Орсини советовал Киеву укрепить Одессу, а не угрожать Белоруссии

Профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano заявил, что украинским властям следует сосредоточиться на защите Одессы вместо того, чтобы выступать с агрессивными заявлениями в адрес Белоруссии.

«Если Зеленский продолжит и дальше угрожать Белоруссии, забыв, что у него южные границы не прикрыты, а, к примеру, Одессу только готовят к обороне, то это все плохо для него кончится», — заявил эксперт.

Он добавил, что у России, по его мнению, достаточно возможностей для жесткого ответа руководству Украины, поэтому украинский президент Владимир Зеленский следует осторожнее высказываться.

Ранее командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди с позывным Мадьяр заявил, что Киев определил 500 целей на территории Белоруссии для удара на случай, если страна якобы вступит в конфликт.