08:00, 27 мая 2026Экономика

Россияне стали реже ограничиваться одной работой

Число резюме в сегменте «портфельной» занятости выросло на 60 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

За последние четыре года число резюме в сегменте «портфельной» занятости, когда соискатель совмещает несколько разных видов деятельности, выросло на 60 процентов. О том, что россияне стали реже ограничиваться одной работой, сообщили «Ленте.ру» аналитики hh.ru.

Как показало исследование, работодатели все чаще указывают различные форматы частичной занятости. Доля резюме, в которых россияне указывают готовность работать сразу в нескольких форматах, уже достигла 28 процентов от общего объема. Тренд на «портфельную» занятость охватывает уже более 134 профессий — от рабочих и сервисных ролей до ИТ и аналитики.

Среди соискателей чаще готовы совмещать занятость в сфере добычи сырья (плюс 24 процента к числу вакансий за последние годы), в сельском хозяйстве (плюс 22 процента), среди рабочего персонала (плюс 20 процентов), а также в производстве и сервисном обслуживании (плюс 20 процентов). Работодатели чаще публикуют такие вакансии в розничной торговле (плюс 35 процентов), в продажах и обслуживании (плюс 22 процента), для административного персонала (плюс 23 процента), в сфере транспорта и логистики (плюс 19 процентов), а также для домашнего персонала (плюс 20 процентов).

Если раньше классическая схема карьеры доминировала, то теперь рядом с ней растет сегмент проектной и частичной занятости, позволяя совмещать нескольких источников дохода. Это говорит о потенциальной перестройке рынка труда: работодатели все чаще делят занятость на отдельные задачи, проекты и роли с возможностью совмещения, а не только нанимают сотрудников на полную ставку, — пояснила Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Ранее стало известно, что на российском фондовом рынке набирает все большую силу тенденция поиска советов по инвестициям с помощью астрологов и гаданий на картах таро. Эзотерику используют не только нишевые Telegram-каналы, но и крупные трейдинговые платформы и даже инвестиционные сообщества банков. Например, одна из крупнейших соцсетей для трейдеров TradingView публикует астрологические индикаторы, связывающие курсы акций и криптовалют с солнечными циклами, затмениями и положением планет.

